Військові 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" знищили реактивну систему залпового вогню "Type-75" північнокорейського виробництва на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє командир полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, оприлюднивши відповідне відео.

"Екіпажі 429 полку "АХІЛЛЕС" на північ від Купʼянська знищили РСЗВ "Type-75" виробництва КНДР. Оригінально 107-мм 12-ствольні реактивні системи вироблялися у КНР та мали назву "Type-63", – ідеться у повідомленні.

Північна Корея локалізувала причіпну реактивну установку "Type-63" та розпочала власне виробництво за ліцензією під назвою "Type-75". Її встановлюють на різний транспорт – як на колісний, так і на гусеничний.