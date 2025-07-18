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Бійці полку "Ахіллес" знищили північнокорейську РСЗВ на Куп'янському напрямку

Ідеться про причіпну РСЗВ "Type-75" виробництва КНДР.

Бійці полку "Ахіллес" знищили північнокорейську РСЗВ на Куп'янському напрямку
Фото: скріншот

Військові 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" знищили реактивну систему залпового вогню "Type-75" північнокорейського виробництва на Куп'янському напрямку.

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Про це повідомляє командир полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, оприлюднивши відповідне відео.

"Екіпажі 429 полку "АХІЛЛЕС"  на північ від Купʼянська знищили РСЗВ "Type-75" виробництва КНДР. Оригінально 107-мм 12-ствольні реактивні системи вироблялися у КНР та мали назву "Type-63", – ідеться у повідомленні.

Північна Корея локалізувала причіпну реактивну установку "Type-63" та розпочала власне виробництво за ліцензією під назвою "Type-75". Її встановлюють на різний транспорт – як на колісний, так і на гусеничний.
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