НАБУ і САП завершили слідство у справі про розкрадання 146 млн грн в Укроборонпромі

НАБУ і САП завершили досудове розслідування справи про заволодіння 146 млн грн коштів державних підприємств концерну «Укроборонпром».

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

П’ятьом членам організованої групи змінили при цьому раніше повідомлену підозру.

За даними слідства, у 2016–2019 роках державне підприємство, яке експортувало військову продукцію, залучило дві іноземні компанії нібито для посередництва у зовнішньоекономічних контрактах. Насправді ж усі операції виконували штатні працівники самого підприємства.

Унаслідок цього держпідприємство перерахувало 146 млн грн за вигадані послуги. Гроші надходили на рахунки фіктивних компаній і далі розподілялися між учасниками злочинної групи.

Серед підозрюваних — колишні посадовці держпідприємств та бенефіціар приватних компаній.

Оборудку викрили у лютому 2025 року.