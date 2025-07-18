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НАБУ і САП завершили слідство у справі про розкрадання 146 млн грн в Укроборонпромі

Серед підозрюваних — експосадовці держпідприємств і бенефіціар приватних компаній.

НАБУ і САП завершили слідство у справі про розкрадання 146 млн грн в Укроборонпромі
Укроборонпром
Фото: ukroboronprom.com.ua

НАБУ і САП завершили досудове розслідування справи про заволодіння 146 млн грн коштів державних підприємств концерну «Укроборонпром». 

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Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

П’ятьом членам організованої групи змінили при цьому раніше повідомлену підозру.

За даними слідства, у 2016–2019 роках державне підприємство, яке експортувало військову продукцію, залучило дві іноземні компанії нібито для посередництва у зовнішньоекономічних контрактах. Насправді ж усі операції виконували штатні працівники самого підприємства.

Унаслідок цього держпідприємство перерахувало 146 млн грн за вигадані послуги. Гроші надходили на рахунки фіктивних компаній і далі розподілялися між учасниками злочинної групи.

Серед підозрюваних — колишні посадовці держпідприємств та бенефіціар приватних компаній.

Оборудку викрили у лютому 2025 року.
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