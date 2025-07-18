​Директор фірми з Рівного отримав підозру за завищення вартості матеріалів для фортифікацій на Сумщині

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.

Прокурори повідомили про підозру директору товариства з Рівного через завищення вартості матеріалів на 27 млн грн під час будівництва фортифікацій на Сумщині.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що в межах державної оборонної програми підозрюваний організував механізм завищення вартості будівельних матеріалів та інших цінностей, використаних під час виконання робіт. Збитки державі підтвердила експертиза.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях фірми.

Директору інкримінують привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.