​Директор фірми з Рівного отримав підозру за завищення вартості матеріалів для фортифікацій на Сумщині

Прокурори повідомили про підозру директору товариства з Рівного через завищення вартості матеріалів на 27 млн грн під час будівництва фортифікацій на Сумщині.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Слідство встановило, що в межах державної оборонної програми підозрюваний організував механізм завищення вартості будівельних матеріалів та інших цінностей, використаних під час виконання робіт. Збитки державі підтвердила експертиза.
Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях фірми.
Директору інкримінують привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.
- У червні стало відомо, що колишнього заступника мера Харкова та його спільників підозрюють у привласненні 5,4 млн грн бюджетних грошей, які мали піти на будівництво фортифікацій.