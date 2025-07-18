На Волині викрили схему оформлення фіктивних "діагнозів" для виїзду за кордон

Організатор вирішив "випробувати" цю схему на собі, а потім запропонував зробити це колезі.

Прокуратура повідомила про викриття у Волинській області схеми оформлення фіктивних медичних документів.

"За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрито військовослужбовця одного з правоохоронних органів спеціального призначення, який намагався організувати схему ухилення від військової служби шляхом оформлення фальшивих медичних документів", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Організатор вирішив перевірити дієвість схеми на власному прикладі. Завдяки медичному працівнику однієї з лікарень Волинської області підозрюваний ініціював оформлення фіктивного діагнозу – "цукровий діабет" з ускладненнями. У подальшому ці документи мали стати підставою для звільнення з військової служби та виїзду за кордон.

Крім того, чоловік запропонував одному з колег скористатися цією ж "послугою" за 7 тис. доларів США, запевнивши, що має вже налагоджені зв’язки з медиками.

Під час передачі коштів його затримали.

На підставі зібраних доказів військовослужбовцю повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). До суду скерували клопотання про обрання запобіжного заходу. Триває встановлення інших осіб, причетних до реалізації схеми.