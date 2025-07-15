Голова районного суду на Волині отримав підозру в хабарництві

НАБУ і САП спільно з Управлінням стратегічних розслідувань повідомили про підозру голові одного з районних судів Волинської області та його знайомому.
Як ідеться на сайті Національного антикорупційного бюро, підозрювані підбурили жительку області до хабаря для судді нібито за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі. Насправді домовленості з суддею не існувало, а рішення винесли і без впливу на користь заявниці.
Отримані від жінки кошти зловмисники розподілили між собою. Частину хабаря обміняли у пункті обміну валют, решту – через іншого знайомого.
- Днями Київська міська прокуратура повідомила про підозру працівнику одного зі столичних судів за фактом вимагання та отримання грошей від колег за допомогу в оновленні військово-облікових даних у ТЦК та СП.