У Житомирі викрили схему оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

Викрили схему ухилення від мобілізації у Житомирі

У Житомирі повідомили про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень міста та її спільниці. Жінки масово виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків документи щодо призначення групи інвалідності.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР) та у пресслужбі Житомирської облпрокуратури.

Незаконну діяльність спільниці почали з жовтня 2024 року. 58-річна завідувачка відділення входила до складу експертної команди лікарні, яка наразі замість МСЕК визначає і присвоює інвалідність. Вона виготовляла для охочих медичні документи, у тому числі історії хвороби, з підробленими даними про довготривале лікування у медичних закладах.

Загальне рішення про призначення групи інвалідності приймали на підставі цих документів та "за активної участі" завідувачки відділення, яка впливала на інших лікарів.

42-річна посередниця проводила всю комунікацію з потенційними "клієнтами". Вартість такої "послуги" становила 5,5 тис. доларів США з кожного охочого. За попередніми даними, спільниці могли виготовити фальшиві документи для понад 100 військовозобов’язаних.

Фото: Житомирська облпрокуратура У Житомирі викрили схему ухилення від мобілізації

Наразі слідство встановлюють усіх імовірно причетних медиків та посадовців.

Завідувачку відділення підозрюють в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), її спільницю – в одержанні коштів за вплив на прийняття рішення (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.