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На Миколаївщині завідувач відділення лікарні із приятелем "допомагали" уникати мобілізації

Лікар ставив фіктивні діагнози, а пособник шукав "клієнтів". 

На Миколаївщині завідувач відділення лікарні із приятелем "допомагали" уникати мобілізації
Ілюстративне фото
Фото: Медпросвіта

На Миколаївщині викрили завідувача відділення однієї з державних медичних установ та його знайомий-посередник організували схему ухилення від мобілізації.

Як повідомили у Службі безпеки Миколаївщини, медпрацівник відповідав за перебування осіб на стаціонарному лікуванні у підконтрольному йому відділенні лікарні, а також за встановлення фіктивних діагнозів, на підставі яких видавалися висновки про непридатність до подальшого проходження служби в ЗСУ та зняття з військового обліку.

Для пошуку потенційних "клієнтів" посередник використовував особисті зв’язки серед призовників та їхніх родичів.Співробітники СБУ задокументували факти одержання ділками 3 тис. доларів США.

Двох вимагачів правоохоронці затримали під час отримання ними частини грошей. 

Один із організаторів схеми
Фото: СБУ
Один із організаторів схеми

Ділкам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цієї схеми.
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