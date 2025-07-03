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Уночі Росія атакувала понад 50 дронами. Є влучання в семи локаціях

Захисники знешкодили 40 дронів. 

Цієї ночі, починаючи з 21:30, російська армія спрямувала проти України 52 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Зафісовано влучання в семи локаціях, падіння збитого дрона – в одній.

Збити 22 дрони, а загалом знешкодити – 40. Про це повідомили Повітряні сили

“Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 – збито вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачено/подавлено РЕБ”, – розповіли захисники.

Атака 3 липня
Фото: Повітряні сили в Telegram
Атака 3 липня


  • В Одесі російська атака призвела до пошкодження дев'ятиповерхівки. Поранень зазнали п'ятеро людей, зокрема двоє дітей. 
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