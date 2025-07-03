Держдеп США заявив, що Україна знала про припинення військової допомоги

Речниця Державного департаменту Теммі Брюс заперечила твердження, що Україна дізналася про призупинення надання Сполученими Штатами військової допомоги "з випусків новин".
Як пише "Українська правда", посадовиця підкреслила "надійність комунікаційних ліній між США та Україною" і заявила, що розмова про зброю з українською стороною мала місце, "враховуючи важливість цього проєкту для Америки" - хай навіть невідомо, хто саме мав передати цю новину.
Брюс також додала, що Держдеп не причетний до цього рішення, адже займається дипломатією, а не питаннями постачання зброї. Проте речниця повторила слова колег з Білого дому щодо "першочергових інтересів Америки" та "пріоритету президента Дональда Трампа завершити російсько-українську війну шляхом переговорів та негайного припинення вогню для початку".
- Міноборони України стверджувало, що не отримувало від США офіційних повідомлень про зміни щодо надання військової допомоги.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що між Києвом та Вашингтоном "з'ясовуються деталі" щодо припинення постачання зброї, в першу чергу боєприпасів для систем ППО.