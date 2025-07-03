Держдеп США заявив, що Україна знала про припинення військової допомоги

Свою причетність до рішення у відомстві заперечують.

Речниця Державного департаменту Теммі Брюс заперечила твердження, що Україна дізналася про призупинення надання Сполученими Штатами військової допомоги "з випусків новин".

Як пише "Українська правда", посадовиця підкреслила "надійність комунікаційних ліній між США та Україною" і заявила, що розмова про зброю з українською стороною мала місце, "враховуючи важливість цього проєкту для Америки" - хай навіть невідомо, хто саме мав передати цю новину.

Брюс також додала, що Держдеп не причетний до цього рішення, адже займається дипломатією, а не питаннями постачання зброї. Проте речниця повторила слова колег з Білого дому щодо "першочергових інтересів Америки" та "пріоритету президента Дональда Трампа завершити російсько-українську війну шляхом переговорів та негайного припинення вогню для початку".