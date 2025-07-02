2 липня на трасі Житомир-Київ у населеному пункті Березина (біля Житомира) пролунали два вибухи. Загинули дві людини, 15 осіб постраждали.

Про це повідомив керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський натомість повідомив, що вибух стався у селі на виробничому складі одного з промислових підприємств, передає «Суспільне».

За словами Сокальського, пошкоджені житлові приватні будинки, лінії електромереж.

Доповнення. Патрульна поліція Житомирщини попередила водіїв, що через надзвичайну подію, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках перекрили.

"В напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів. В напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп. Або ж на 140 км (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ — Чоп", - уточнили у поліції.

Обласна військова адміністрація закликала жителів зачиняти вікна, поменше перебувати на вулиці, пити більше води, а за наявності у домівках очищувача повітря увімкнути його на максимальну потужність.