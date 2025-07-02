Сибіга: у червні Росія випустила понад 330 ракет і більш ніж 5 тисяч ударних дронів по Україні

У червні Росія випустила по Україні понад 330 ракет, серед яких майже 80 балістичних, а також понад 5000 ударних дронів та 5000 КАБів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він наголосив, що ці цифри показують - Росія «грубо відкидає мирні зусилля під проводом США та заклик до припинення вбивств як першого кроку до мирного врегулювання».

«Єдиний спосіб змусити Росію припинити війну — це посилити тиск на Москву та зміцнити Україну. Така велика кількість дронів, бомб та ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше систем і боєприпасів. Ми також готові купувати або орендувати їх», - наголосив Сибіга.

Глава МЗС закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво в Україні, включаючи дрони-перехоплювачі та засоби протиповітряної оборони. «Україна активно працює над розвитком власних спроможностей, але нам потрібна підтримка зараз, враховуючи масштаби російського терору», - додав міністр.