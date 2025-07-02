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Сибіга: у червні Росія випустила понад 330 ракет і більш ніж 5 тисяч ударних дронів по Україні

Міністр закликав партнерів допомогти із посиленням української ППО.

Сибіга: у червні Росія випустила понад 330 ракет і більш ніж 5 тисяч ударних дронів по Україні
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

У червні  Росія випустила по Україні понад 330 ракет, серед яких майже 80 балістичних, а також понад 5000 ударних дронів та 5000 КАБів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він наголосив, що ці цифри показують - Росія «грубо відкидає мирні зусилля під проводом США та заклик до припинення вбивств як першого кроку до мирного врегулювання».

«Єдиний спосіб змусити Росію припинити війну — це посилити тиск на Москву та зміцнити Україну. Така велика кількість дронів, бомб та ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше систем і боєприпасів. Ми також готові купувати або орендувати їх», - наголосив Сибіга.

Глава МЗС закликав партнерів збільшити інвестиції у виробництво в Україні, включаючи дрони-перехоплювачі та засоби протиповітряної оборони. «Україна активно працює над розвитком власних спроможностей, але нам потрібна підтримка зараз, враховуючи масштаби російського терору», - додав міністр.

  • Видання Politico з посиланням на джерела писало, що Пентагон припинив постачання Україні деяких видів озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. Рішення ухвалили, аби зберегти власні запаси, і відповідальний за нього керівник політичного напрямку міністерства оборони.
  • Того ж дня Білий дім підтвердив, що інформація про зупинку постачань правдива.
  • Тим часом перша українська оборонна компанія може отримати дозвіл на запуск виробництва зброї в Данії вже у вересні або жовтні цього року.
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