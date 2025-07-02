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Поліцейські Донеччини евакуювали з Костянтинівки двох людей

Евакуаційний екіпаж вивіз з Костянтинівки жінку з собакою та хворого літнього чоловіка. 

Поліцейські Донеччини евакуювали з Костянтинівки двох людей
Фото: скріншот

На Донеччині евакуаційний екіпаж поліції врятував від російських обстрілів у Костнятинівці двох цивільних і собаку. У місті російські FPV-дрони зʼявляються кожні 10-15 хвилин.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Поліцейські евакуювали 55-річну жінку з руїн її будинку. Росіяни під час нічного обстрілу майже повністю знищили всю вулицю. Також правоохоронці евакуювали чоловіка 77-років. Він погодився на евакуацію оскільки потребував лікування.

Як розповіли поліцейські, детектор показує новий FPV-дрон майже кожні 10-15 хвилин. Правоохоронці змогли прорватись у прифронтове місто поміж російських дронів та вивезти обох людей. Разом з жінкою вони також евакуювали її собаку. Вона розповіла, в її районі за останній час було три влучання по житлових будинках.

"Якщо немає вибухів, то це вже здається чимось ненормальним. Несила вже тут бути. Сну як такого немає, бо постійні прильоти", – розповів евакуйований 77-річний Володимир.

  • У Покровську Донецької області під час евакуації важкопоранених екіпаж "Білий янгол" потрапив під удар дронів. Екстремальну евакуацію здійснили поліцейські підрозділу "Білий янгол" спільно з ГО "Капеланський патруль" на транспорті капеланів.
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