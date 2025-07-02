Розкрадання продуктів у військовій частині «Десна»: суд розгляне справу майора та сержантки

Офіс Генерального прокурора повідомив про завершення досудового розслідування у справі щодо масштабного привласнення продуктів харчування в навчальній військовій частині «Десна» на Чернігівщині.

За інформацію пресслужби ОГП, обвинувальний акт щодо начальника тилу передали до суду. Підготовче засідання признаили на 3 липня.

Слідство встановило, що майор — начальник тилу — спільно зі сержанткою, яка очолювала їдальню, із червня 2024 року по січень 2025 року 59 разів незаконно привласнювали продукти, призначені для особового складу. Зловмисники створили штучний надлишок шляхом заниження норм видачі продуктів для приготування їжі.

Загальна сума шкоди, завданої державі, становить майже пів мільйона гривень.

Майора затримали 27 січня цього року, наступного дня йому повідомили про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану. Прокурор просив суд узяти підозрюваного під варту, однак Новозаводський райсуд Чернігова обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Наразі домашній арешт продовжили до 22 липня.

17 червня підозру за тією ж статтею повідомили й начальниці їдальні. Їй обрали запобіжний захід у вигляді застави. Через перебування на стаціонарному лікуванні провадження щодо неї виокремили в окрему справу.

Підготовче судове засідання у справі майора призначили на 3 липня в Козелецькому районному суді Чернігівської області. Прокурор наполягатиме на якнайшвидшому розгляді справи по суті.