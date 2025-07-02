Росіяни вдарили по Покровську і Костянтинівці на Донеччині, є жертви

Унаслідок обстрілів відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих.

Російські окупанти атакували з різних видів озброєння прифронтові населені пункти Донецької області. Унаслідок атак загинули двоє цивільних, семеро зазнали поранень.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Росіяни атакували Райське Дружківської громади двома БпЛА типу "Герань-2". Унаслідок атаки поранено 56-річного чоловіка з дружиною 52 років та їх 23-річного сина. У них діагностовано черепно-мозкову й мінно-вибухові травми, опіки.

Також армія рф вдарила FPV-дроном по автодорозі між Покровськом і Родинським двох велосипедистів, вони зазнали мінно-вибухових травм і осколкових поранень.

Також окупанти обстріляли Покровськ. Постраждала 65-річна жінка, її доставлено до лікарні з травмами. Згодом на вулиці від обстрілу загинули чоловік, який був в інвалідному візку, та цивільний, який його супроводжував.

Для удару по Костянтинівці ЗС РФ застосували "ФАБ-250", через обстріл місцевого ринку поранено 45-річну жінку.

"За процесуального керівництва Краматорської, Костянтинівської та Покровської окружних прокуратур розпочато розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.