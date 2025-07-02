​Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні з артилерії, вісім поранених

Постраждали п’ятеро пацієнтів і три медсестри.

Росіяни обстріляли з артилерії лікарню в Херсоні. В результаті дістали поранення пацієнти та медсестри.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"По беззахисних людей окупанти відкрили артилерійський вогонь. Вісім людей отримали поранення - це п’ятеро пацієнтів і три медсестри. Будівля лікарні пошкоджена", - написав він у Telegram.

Фото: Херсонська ОВА Наслідки обстрілу лікарні в Херсоні

Прокудін уточнив, що 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненнням грудної клітини. Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно.

У медзакладі продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення.

Ще одній 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась.

Фото: Херсонська ОВА Наслідки обстрілу лікарні в Херсоні

Росіяни не припиняють тероризувати жителів Херсона та області. Так, учора окупанти атакували дронами Херсон та Комишани. В результаті пошкоджені інфраструктурні об'єкти та є жертви серед цивільних.