Генштаб: повідомлення про захоплення росіянами плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності

Одна з невеликих розвідувальних груп ворога змогла проникнути в населений пункт Дачне і сфотографуватися там із триколором.

У Генеральному штабі Збройних сил України спростували повідомлення про те, що росіянам нібито вдалося захопити населені пункти Дніпропетровської області.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

"Підрозділи ЗСУ продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Ворог не має успіху в досягненні цієї демонстраційної цілі, хоч скільки вчиняє “м’ясних штурмів” силами малих піхотних груп та ДРГ", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі розповіли, що кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп ворога змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини.

"Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів", - наголосили військові.

Підд час ще одного штурму Сили оборони взяли в полон двох російських окупантів.

"Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України", - наголосили в Генштабі.

Раніше в Центрі протидії дезінформації також заявили, що на Дніпропетровщині не фіксується прорив російських військ, наразі поблизу адміністративної межі тривають складні бої.