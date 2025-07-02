На Донеччині затримали військового за продаж зброї на понад 1,7 млн гривень

Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали його підрозділу.

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який намагався незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його військової частини у Донецькій області.

У квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов «клієнта» та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на дрон. Згодом цей дрон був проданий цивільній особі з Харківщини за 40 тис. грн.

Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР. Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали його підрозділу. Орієнтовна вартість зброї складає понад 1,7 млн грн.

ДБР зазначає, що знайшло і вилучило всю зброю, у тому числі вже продану, а також вилучило дрон. Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України.