У Києві поліція затримала таксиста, який вдарив співачку Тоню Матвієнко

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який вдарив заслужену артистку України через конфлікт під час руху в таксі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Подія трапилася 30 червня, близько 15:00 години на столичному Печерську. До поліції звернулась співачка та повідомила про те, що водій таксі, послугами якого вона користувалася, спровокував конфлікт та завдав їй ударів, після чого поїхав.

Правоохоронці встановили особу водія таксі, та затримали його. Порушником виявився - 63-річний місцевий мешканець.

Наразі дізнавачі Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України - побої і мордування.

Поліція не назвала імені артистки, однак напередодні співачка Тоня Матвієнко написала в Instagram, що під час поїздки в таксі сервісу Bolt водій зневажливо ставився до неї, а потім вдарив її. Жінка звернулася до поліції.

