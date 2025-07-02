Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві поліція затримала таксиста, який вдарив співачку Тоню Матвієнко

Подія трапилася 30 червня на столичному Печерську.

У Києві поліція затримала таксиста, який вдарив співачку Тоню Матвієнко
Фото: Нацполіція

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який вдарив заслужену артистку України через конфлікт під час руху в таксі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Подія трапилася 30 червня, близько 15:00 години на столичному Печерську. До поліції звернулась співачка та повідомила про те, що водій таксі, послугами якого вона користувалася, спровокував конфлікт та завдав їй ударів, після чого поїхав. 

Правоохоронці встановили особу водія таксі, та затримали його. Порушником виявився - 63-річний місцевий мешканець.

Наразі дізнавачі Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України - побої і мордування.

Поліція не назвала імені артистки, однак напередодні співачка Тоня Матвієнко написала в Instagram, що під час поїздки в таксі сервісу Bolt водій зневажливо ставився до неї, а потім вдарив її. Жінка звернулася до поліції.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies