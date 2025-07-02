​Прокурори скерували до суду справу щодо екстрадованого з Іспанії столичного забудовника Войцеховського

Його підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні, що спричинило шкоду на 2,6 млн гривень.

Прокурори скерували до суду справу стосовно екстрадованого з Іспанії київського забудовника Анатолія Войцеховського. Його підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні, що спричинило шкоду на 2,6 млн гривень через самовільне будівництво 40 об'єктів.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, обвинувачений у співучасті з іншими особами у 2004 – 2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств, за допомогою яких злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів, яке здійснювалося без відповідних дозвільних документів та поєднане з розтратою ввіреного їм чужого майна.

"Для подальшої реалізації майнових прав на житлові та нежитлові приміщення причетні особи розтратили чуже майно, а саме: під виглядом реконструкції знесли нежитлове приміщення, яке перебувало на балансі одного з Державних підприємств, та звели на його місці багатоповерховий житловий комплекс. Цими діями причинено шкоду на загальну суму понад 2,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У березні 2025 року на підставі запиту Офісу генерального прокурора Іспанія видала причетну особу Україні для притягнення до кримінальної відповідальності. За вчинення вказаних правопорушень, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Прокуратура не називає прізвища підозрюваного, проте з матеріалів справи видно, що йдеться про Анатолія Войцеховського.