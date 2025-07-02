​Прокурори скерували до суду справу щодо екстрадованого з Іспанії столичного забудовника Войцеховського

Прокурори скерували до суду справу стосовно екстрадованого з Іспанії київського забудовника Анатолія Войцеховського. Його підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні, що спричинило шкоду на 2,6 млн гривень через самовільне будівництво 40 об'єктів.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, обвинувачений у співучасті з іншими особами у 2004 – 2013 роках придбав частки у статутних капіталах низки підприємств, за допомогою яких злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів, яке здійснювалося без відповідних дозвільних документів та поєднане з розтратою ввіреного їм чужого майна.
"Для подальшої реалізації майнових прав на житлові та нежитлові приміщення причетні особи розтратили чуже майно, а саме: під виглядом реконструкції знесли нежитлове приміщення, яке перебувало на балансі одного з Державних підприємств, та звели на його місці багатоповерховий житловий комплекс. Цими діями причинено шкоду на загальну суму понад 2,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.
У березні 2025 року на підставі запиту Офісу генерального прокурора Іспанія видала причетну особу Україні для притягнення до кримінальної відповідальності. За вчинення вказаних правопорушень, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Прокуратура не називає прізвища підозрюваного, проте з матеріалів справи видно, що йдеться про Анатолія Войцеховського.
- Анатолій Войцеховський – творець будівельної піраміди, на чолі якої стоять компанії "Укогруп" і "Сіті-груп". Об'єкти, побудовані забудовниками із цієї структури, переважно незаконні, більшість із них не завершені. Мешканці вже побудованих багатоповерхівок часто не мають документів на квартири. Відмінна риса всіх будівництв Войцеховського - вкрай низька ціна квадратних метрів. У 2015 роціКМДА оприлюднила список із понад 40 об'єктів "Сіті Груп" і "Укогруп". Кришування "Укогруп" приписують колишньому генпрокурору Віктору Шокіну.
- Вперше Войцеховський з'явився на українському ринку нерухомості в 1996 році. Ініціював свої перші будівельні проекти в Сумах і Дніпрі. У 2004–2013 роках організував будівництво понад 40 ЖК у Києві. Його проєкти називали масштабною "будівельною пірамідою": інвестори купували квартири в недобудованих ЖК, що призвело до обману понад 15 000 осіб.
- В 2016 році правоохоронці затримали, а згодом Печерський райсуд Києва заарештував забудовника Войцеховського на два місяці. Йому інкримінували ухилення від сплати податків на 12,5 млн гривень та створення організованого злочинного угруповання з метою захоплення землі та присвоєння коштів інвесторів у 2004-2016 роках.
- 27 липня 2016 року за Войцеховського було внесено заставу у розмірі 14 млн гривень, проте вже у серпні того ж року стало відомо що він утік за кордон.
- В березні правоохоронці екстрадували Войцеховського до України. Тоді йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави.