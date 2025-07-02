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​Росіяни вночі атакували Україну 4 зенітними ракетами і 114 безпілотниками

ППО збила 79 ворожих "шахедів" та безпілотників інших типів на півночі, сході та півдні. 

​Росіяни вночі атакували Україну 4 зенітними ракетами і 114 безпілотниками
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 2 липня Росія атакувала Україну 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Шаталово, Курськ , Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 79 ворожих "шахедів" та безпілотників інших типів на півночі, сході та півдні країни. 40 - збито вогневими засобами ураження, 39 - локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 14 локаціях, а також падіння збитих – на 2 локаціях.

Протягом червня  протиповітряною обороною було нищено 4750 повітряних цілей.
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