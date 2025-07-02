Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1 022 090 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1022090 (+1110)
- танків – 10985 (+2)
- бойових броньованих машин – 22931 (+3)
- артилерійських систем – 29794 (+40)
- РСЗВ – 1427 (+0)
- засоби ППО – 1191 (+1) од
- літаків – 420 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43013 (+73)
- крилаті ракети – 3436 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 53786 (+90)
- спеціальна техніка – 3921 (+0)
Дані уточнюються.