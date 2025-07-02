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Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів

 Росія вже втратила в Україні 1 022 090 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1110 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1110 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 1 022 090 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1022090 (+1110)
  • танків – 10985 (+2)
  • бойових броньованих машин – 22931 (+3)
  • артилерійських систем – 29794 (+40)
  • РСЗВ – 1427 (+0)
  • засоби ППО – 1191 (+1) од
  • літаків – 420 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43013 (+73)
  • крилаті ракети – 3436 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 53786 (+90)
  • спеціальна техніка – 3921 (+0)

Дані уточнюються. 
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