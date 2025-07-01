З початку року фахівці Міноборони розмінували понад 41 тисяч га земель

За шість місяців фахівці з розмінування виявили та знешкодили 29 860 вибухонебезпечних предметів.

Протягом січня-червня 2025 року підрозділи розмінування Міноборони очистили від вибухонебезпечних предметів 41 243 га деокупованих територій.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Це майже половина площі Києва або понад 57 000 стандартних футбольних полів”, - зазначили в Міноборони.

Уточнюється, що за шість місяців було очищено 39 401,64 га сільськогосподарських земель - це понад 95% від усієї розмінованої території.

Найбільше території розмінували у січні та травні - 8 755 га та 7 847 га відповідно.

Також протягом півріччя фахівці очистили:

162 км автомобільних доріг,

93 км залізниці,

48 км ліній електропередачі та

16 км трубопроводів.

Найбільше автодоріг було розміновано у червні (57,59 км), а залізниці – у травні (40,24 км).

Крім того, було очищено 17,6 га житлових ділянок.

В Міноборони зазначили, що за цей період фахівці з розмінування виявили та знешкодили 29 860 вибухонебезпечних предметів, а від лютого 2022 року їх кількість сягнула 448 614 одиниць.

Станом на кінець червня в Україні сертифіковано 107 операторів протимінної діяльності, а на початку року їх було 80.

До розмінування залучаються групи:

ЗСУ

Державної спеціальної служби транспорту

вибухотехнічні підрозділи Нацполіції

піротехнічні підрозділи ДСНС.

Згідно із Законом України “Про протимінну діяльність в Україні”, до гуманітарного розмінування залучаються виключно оператори протимінної діяльності.