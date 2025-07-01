Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україну повернули двох підлітків з тимчасово окупованих територій

Підлітки тривалий час проживали на ТОТ України.

Радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна повідомила про повернення в Україну ще двох підлітків з тимчасово окупованих територій (ТОТ), передає Суспільне.

Зарівна зазначила, що один із хлопців три роки провів в окупації разом із мамою.

"Він відмовлявся ходити до школи, де навчання було просочено російською пропагандою. Вони чекали на звільнення, але з кожним місяцем ситуація ставала дедалі небезпечнішою — люди зникали після обшуків, а говорити українською було ризиковано навіть удома", — додала Зарівна.

Support LB.ua

За її словами, ще один хлопець закінчив школу, після чого "вирішив не миритися з реальністю окупації й виїхав на підконтрольну територію України, щоб почати життя наново та будувати майбутнє у вільній країні".

Зарівна подякувала за допомогу з поверненням підлітків українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та організації Save Ukraine.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies