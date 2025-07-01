В Україну повернули двох підлітків з тимчасово окупованих територій

Радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна повідомила про повернення в Україну ще двох підлітків з тимчасово окупованих територій (ТОТ), передає Суспільне.

Зарівна зазначила, що один із хлопців три роки провів в окупації разом із мамою.

"Він відмовлявся ходити до школи, де навчання було просочено російською пропагандою. Вони чекали на звільнення, але з кожним місяцем ситуація ставала дедалі небезпечнішою — люди зникали після обшуків, а говорити українською було ризиковано навіть удома", — додала Зарівна.

За її словами, ще один хлопець закінчив школу, після чого "вирішив не миритися з реальністю окупації й виїхав на підконтрольну територію України, щоб почати життя наново та будувати майбутнє у вільній країні".

Зарівна подякувала за допомогу з поверненням підлітків українській мережі за права дитини, волонтерській ініціативі Humanity та організації Save Ukraine.