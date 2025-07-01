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На Вінниччині до лікарні потрапили 25 людей - отруїлися їжею одного з фастфудів

Серед потерпілих є діти.

На Вінниччині до лікарні потрапили 25 людей - отруїлися їжею одного з фастфудів
лікарня, фото ілюстративне
Фото: glavcom.ua

Поліція розслідує обставини харчового отруєння людей у місті Калинівка на Вінниччині.

За інформацією правоохоронців, вони отримали дані про госпіталізацію 25 осіб, серед яких є діти, з харчовим отруєнням.

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«Попередньо встановлено, що вони ймовірно отруїлись продуктами харчування, придбаними в одному із фастфудів. Роботу закладу, у якому готували їжу, призупинено», - повідомила поліція Вінниччини.

Наразі встановлюють обставини та причини отруєння. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження.

Раніше начальник головного управління Держспоживслужби у місті Києві Олег Рубан повідомляв, що щотижня у Києві реєструють 2-3 спалахи гострих кишкових інфекцій у закладах громадського харчування.Лікарі пояснили, чому одні люди отримують харчове отруєння, а інші – ні, навіть коли споживали одну і ту ж їжу.
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