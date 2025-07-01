Генштаб ЗСУ: на фронті зафіксували вже майже пів сотні атак росіян

Станом на 16:00 1 липня кількість бойових зіткнень із російськими військами сягнула 48.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади прикордонних із Росією районів, зокрема, населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Гірки, Дорошівка, Братениця, Старикове, Кучерівка, Миропільське Сумської області; окрім цього ворог бив з реактивних систем залпового вогню по Великій Писарівці, а також завдав авіаударів КАБами по Андріївці, Варачиному, Кровному та Кіндратівці Сумської області.

Сім з восьми ворожих атак відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав 8 авіаударів, скинувши при цьому 19 КАБ, здійснив 156 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Зеленого та Мілового, наші воїни дають гідну відсіч, два боєзіткнення тривають. Авіаударів КАБами ворог завдав по населеному пункту Вільхуватка.

На Куп’янському противник шість разів атакував у районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоосинового.

На Лиманському загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі та Мирне; два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському ворог атакував у бік Григорівки та Виїмки. Загалом з початку доби наші воїни відбили дві штурмові дії підрозділів загарбника.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у районі населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому відбулося одне боєзіткнення у районі населеного пункту Леонідівка.

На Покровському російські загарбники здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили вісім атак противника, чотири боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів некерованими авіаракетами ворог завдав по Сухому Яру.

На Новопавлівському відбулися п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Піддубне, Веселе, Маліївка та Шевченко - одне боєзіткнення триває. Авіація противника била некерованими ракетами по Ольгівському, також удару КАБами зазнав населений пункт Філія.

Сили оборони стримують атаку окупантів в районі Кам’янського на Оріхівському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському загарбники завдали авіаційного удару по Ольгівці.