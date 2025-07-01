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У Києві викрили фальшивомонетників: вилучено лінію з виготовлення підроблених доларів США

Досудове розслідування триває.

У Києві викрили фальшивомонетників: вилучено лінію з виготовлення підроблених доларів США
Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві викрили злочинну групу, яка займалася виготовленням і збутом підроблених грошових знаків, зокрема банкнот номіналом 100 доларів США та 500 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що організатор протиправної діяльності залучив ще двох осіб, для прикриття вони орендували будинок у Київській області. Там розмістили спеціальне обладнання для виготовлення фальшивих банкнот.

Для конспірації фальшивомонетники використовували підставних осіб, змінювали транспортні засоби та засоби зв’язку, а фінансові операції здійснювали через підставні реквізити.

Встановлено також, що підозрювані організували повноцінну лінію виробництва: здійснювали налаштування техніки, пробні друки, сушку плівки та перевірку якості фальшивих відтисків.

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У межах кримінального провадження детективи БЕБ провели 7 обшуків на території Києва та Київської області: у житлових приміщеннях фігурантів, за адресами виробництва, а також у транспортних засобах, які використовувались у злочинній діяльності.

За результатами обшуків вилучено обладнання для виготовлення фальшивих банкнот, комплектуючі матеріали, спеціальні фарби й папір, готові підроблені купюри (100 доларів США та 500 гривень), комп’ютерну техніку та мобільні телефони та 3 автомобілі.

Детективи вже затримали трьох осіб та повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України — виготовлення, зберігання та збут підроблених грошових коштів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі.
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