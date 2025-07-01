Червень у Києві був холоднішим за норму із середньою температура повітря +19,1 °С

З даними об’єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря червня у столиці склала 19,1 °С, що нижче кліматичної норми на 0,4 °С.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Найхолодніше було 11 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,9 °С.
Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +31,6 °С.
Опадів на проспекті Науки випало 57 мм, або 77 % місячної норми.
- Метеорологічне літо у Києві розпочалось 21 травня. А з 6 по 8 червня у столиці зафіксовали п’ять температурних рекордів.
- Тим часом спека продовжує охоплювати значну частину Європи, в Іспанії температура сягнула +46.