Червень у Києві був холоднішим за норму із середньою температура повітря +19,1 °С

Найхолодніше було 11 червня, коли мінімальна температура знизилась до 10,9 °С.

З даними об’єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря червня у столиці склала 19,1 °С, що нижче кліматичної норми на 0,4 °С.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було 11 червня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 10,9 °С.

Найтепліше було 7 числа, коли максимальна температура підвищилась до +31,6 °С.

Опадів на проспекті Науки випало 57 мм, або 77 % місячної норми.