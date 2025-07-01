«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР вдруге атакувало залізницю на окупованій частині Запоріжжя, ворожий локомотив виведено з ладу

Таким чином одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована.

ГУР вдруге атакувало залізницю на окупованій частині Запоріжжя, ворожий локомотив виведено з ладу
Фото: скрін

Головне управління розвідки Міноборони України вдруге атакувало залізницю на окупованій частині Запоріжжя, внаслідок чого ворожий локомотив було виведено з ладу.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Розвідники нагадали про успішну операція руху опору російським загарбникам у взаємодії з ГУР МО України – 26 червня 2025 року на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок вибуху було зруйноване залізничне полотно.

Рух ділянкою, яку російські загарбники активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Сьогодні, 1 липня, окупанти відновили шпали й рейки, пустили військовий товарняк, але трапився ще один залізничний гуркіт – ворожий локомотив виведено з ладу; одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована.

Нещодавно ГУР показало, як ударні дрони “Бобер” уразили військові цілі у Криму. Дрони уразили винищувач Су-30, "Панцир" з обслугою та інші об’єкти ППО в Криму.
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies