Таким чином одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована.

Головне управління розвідки Міноборони України вдруге атакувало залізницю на окупованій частині Запоріжжя, внаслідок чого ворожий локомотив було виведено з ладу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Розвідники нагадали про успішну операція руху опору російським загарбникам у взаємодії з ГУР МО України – 26 червня 2025 року на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок вибуху було зруйноване залізничне полотно.

Рух ділянкою, яку російські загарбники активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень.

Сьогодні, 1 липня, окупанти відновили шпали й рейки, пустили військовий товарняк, але трапився ще один залізничний гуркіт – ворожий локомотив виведено з ладу; одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована.

Нещодавно ГУР показало, як ударні дрони “Бобер” уразили військові цілі у Криму. Дрони уразили винищувач Су-30, "Панцир" з обслугою та інші об’єкти ППО в Криму.