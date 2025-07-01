Дрони уразили винищувач Су-30, "Панцир" з обслугою та інші об’єкти ППО в Криму.

Головне управління розвідки Міноборони показало ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва UJ-26, більш відомих як “Бобер”, на території тимчасово окупованого Криму.

“Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох – зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські “Бобри” “гризують”, мов барбарис”, – йдеться у повідомленні.

На відео зафіксоване успішне ураження ЗРГК “панцирь-С1” разом з обслугою, РЛС “ніобій-СВ”, берегової РЛС “пєчора-3”, РЛС “протівнік-ГЕ”, а також російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках.