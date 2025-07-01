Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР показало, як ударні дрони “Бобер” уразили військові цілі у Криму

Дрони уразили винищувач Су-30, "Панцир" з обслугою та інші об’єкти ППО в Криму.

ГУР показало, як ударні дрони “Бобер” уразили військові цілі у Криму
Фото: скрін

Головне управління розвідки Міноборони показало ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва UJ-26, більш відомих як “Бобер”, на території тимчасово окупованого Криму. 

Support LB.ua

“Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох – зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські “Бобри” “гризують”, мов барбарис”, – йдеться у повідомленні.

На відео зафіксоване успішне ураження ЗРГК “панцирь-С1” разом з обслугою, РЛС “ніобій-СВ”, берегової РЛС “пєчора-3”, РЛС “протівнік-ГЕ”, а також російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies