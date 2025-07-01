Армія ворога поранила двох мешканців Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 2 людей.
Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Циркуни постраждали 81-річна і 60-річна жінки.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 20 некерованих авіаційних ракет;
- 9 КАБ;
- 6 БпЛА типу «Шахед»;
- 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі – приватний будинок (с. Циркуни);
- у Куп'янському районі – багатоповерховий і приватний будинки (м. Куп'янськ);
- у Богодухівському районі – приватний будинок (с. Івашки).
На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.
- Раніше внаслідок обстрілів Харківщини 8 людей постраждали, серед них дитина. Двоє людей загинули.