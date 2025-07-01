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Армія ворога поранила двох мешканців Харківщини

Постраждали 81-річна і 60-річна жінки.

Армія ворога поранила двох мешканців Харківщини
Наслідки російської атаки
Фото: Харівська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 2 людей.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Циркуни постраждали 81-річна і 60-річна жінки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 20 некерованих авіаційних ракет;
  • 9 КАБ;
  • 6 БпЛА типу «Шахед»;
  • 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі – приватний будинок (с. Циркуни);
  • у Куп'янському районі – багатоповерховий і приватний будинки (м. Куп'янськ);
  • у Богодухівському районі – приватний будинок (с. Івашки).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.

  • Раніше внаслідок обстрілів Харківщини 8 людей постраждали, серед них дитина. Двоє людей загинули.
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