Армія ворога поранила двох мешканців Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 2 людей.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Циркуни постраждали 81-річна і 60-річна жінки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

20 некерованих авіаційних ракет;

9 КАБ;

6 БпЛА типу «Шахед»;

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі – приватний будинок (с. Циркуни);

у Куп'янському районі – багатоповерховий і приватний будинки (м. Куп'янськ);

у Богодухівському районі – приватний будинок (с. Івашки).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.