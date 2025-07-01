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Росіяни вбили двох мешканців Херсонщини і ще п'ятьох – поранили

Від атак ворога постраждали 33 населені пункти області. 

Росіяни вбили двох мешканців Херсонщини і ще п'ятьох – поранили
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот відео Херсонської МВА

Упродовж минулої доби через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 – дістали поранення у Херсонській області. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Зорівка, Розлив, Томина Балка, Кізомис, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Берислав, Урожайне, Шляхове, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Милове, Дудчани, Новокаїри, Суханове, Червоний Маяк, Монастирське, Новоолександрівка, Золота Балка, Біляївка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 8 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, складське приміщення та приватні автомобілі.

  • Російські окупанти атакували Центральний район Херсона, а також вбила цивільного у Комишанах. 
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