Армія РФ атакувала Херсон та передмістя. Є жертви

Під ворожий обстріл потрапили Центральний район Херсона і Комишани.

Російські окупанти атакували Центральний район Херсона, а також вбила цивільного у Комишанах.

Про це ідеться у повідомленні Херсонської ОВА.

"Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона Центральний район Херсона. Через ворожий удар згорів один транспортний засіб, ще один – пошкоджено", — кажуть в адміністрації.

До лікарні госпіталізували 51-річного чоловіка, який через обстріл дістав уламкові поранення спини та опіки ніг.

У Комишанах через ворожу атаку травми, несумісні з життям, дістав 47-річний чоловік.

Крім того, стало відомо про смерть ще однієї жительки Херсонщини через вчорашню російську атаку.

Ввечері ворог атакував Корабельний район Херсона, внаслідок чого смертельні поранення дістала 67-річна жінка.