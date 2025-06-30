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Армія РФ атакувала Херсон та передмістя. Є жертви

Під ворожий обстріл потрапили Центральний район Херсона і Комишани.

Армія РФ атакувала Херсон та передмістя. Є жертви
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти атакували Центральний район Херсона, а також вбила цивільного у Комишанах. 

Про це ідеться у повідомленні Херсонської ОВА.

"Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона Центральний район Херсона. Через ворожий удар згорів один транспортний засіб, ще один – пошкоджено", — кажуть в адміністрації. 

До лікарні госпіталізували 51-річного чоловіка, який через обстріл дістав уламкові поранення спини та опіки ніг. 

У Комишанах через ворожу атаку травми, несумісні з життям, дістав 47-річний чоловік.

Крім того, стало відомо про смерть ще однієї жительки Херсонщини через вчорашню російську атаку. 

Ввечері ворог атакував Корабельний район Херсона, внаслідок чого смертельні поранення дістала 67-річна жінка.

  • Учора в Херсонській області внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще вісім були поранені. Є пошкодження газопроводу, вежі зв'язку, складів, гаража, житлової інфраструктури. 
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