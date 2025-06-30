Армія РФ атакувала Херсон та передмістя. Є жертви

Російські окупанти атакували Центральний район Херсона, а також вбила цивільного у Комишанах.
Про це ідеться у повідомленні Херсонської ОВА.
"Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона Центральний район Херсона. Через ворожий удар згорів один транспортний засіб, ще один – пошкоджено", — кажуть в адміністрації.
До лікарні госпіталізували 51-річного чоловіка, який через обстріл дістав уламкові поранення спини та опіки ніг.
У Комишанах через ворожу атаку травми, несумісні з життям, дістав 47-річний чоловік.
Крім того, стало відомо про смерть ще однієї жительки Херсонщини через вчорашню російську атаку.
Ввечері ворог атакував Корабельний район Херсона, внаслідок чого смертельні поранення дістала 67-річна жінка.
- Учора в Херсонській області внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще вісім були поранені. Є пошкодження газопроводу, вежі зв'язку, складів, гаража, житлової інфраструктури.