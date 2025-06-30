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Єрмак прокоментував заяву Кремля про залежність переговорів від Києва

Він нагадав, що саме Росія затягує війну і блокує наближення до миру. 

Єрмак прокоментував заяву Кремля про залежність переговорів від Києва
Керівник ОПУ Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував російські заяви про те, що “динаміка переговорів залежить від Києва”. Він назвав це черговою маніпуляцією.

Ці заяви звучать паралельно з ударами по українських містах і спробах знищити критичну інфраструктуру. Ворог щодня доводить діями свою неготовність до миру. 

“Кремль знову імітує відкритість до діалогу, намагаючись перекласти відповідальність за затягування війни”, – прокоментував глава ОП.

Єрмак вважає, що Росія намагається нав’язати світові перекручену картину, де Кремль нібито “відкритий”, а всі інші – винні у війні.

“Правда проста: саме москва є ініціатором і рушієм цієї війни. Саме кремль блокує будь-які мирні ініціативи. Україна ж послідовно виступає за припинення вогню, за мир на справедливих умовах”, – нагадав він. 

Контекст

Україна і Росія цього року відновили прямі переговори за участі турецької сторони. В травні і червні українська і російська делегації зустрічалися в Стамбулі. Україна пропонувала безумовне припинення вогню як перший крок до мирного врегулювання, але Москва на це очікувано не пішла. Єдиним вагомим результатом зустрічей стали обміни полоненими, зокрема з важкими пораненнями. 

На думку українського президента Володимира Зеленського, Москва згодна проводити обміни, аби завдяки цьому відтерміновувати американські санкції.

Україна пропонує Росії особисту зустріч президентів. Вона пропонувала це ще перед першою зустріччю делегацій, але Путін до Туреччини не прибув. Днями його речник Дмітрій Пєсков, коментуючи подальші перемовини, сказав, що "динаміка" залежить від України.

Москва при цьому висуває нереалістичні вимоги, зокрема знищення усієї зброї, наданої партнерами України, і відмову від українських суверенних територій.
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