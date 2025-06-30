Через російські атаки загинули двоє мешканців Харківщини, ще восьмеро – поранені

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 8 людей постраждали, серед них дитина. Двоє людей загинули.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Пісочині постраждали чоловіки 71, 66 і 35 років, 69-річна і 65-річна жінки та 6-річний хлопчик. У Куп'янську загинув 50-річний чоловік, і поранений 37-річний. У с. Вільхуватка загинув 60-річний чоловік, і постраждав 59-річний.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 64 некеровані авіаційні ракети;
- 8 КАБ;
- 13 БпЛА типу «Шахед»;
- 11 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Молнія».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- У Харківському районі пошкоджено СТО, приватний будинок, 6 автомобілів (сел. Пісочин), 2 складські будівлі, скління багатоповерхового будинку (м. Дергачі);
- у Куп'янському районі пошкоджено квартиру, дитсадок, гараж (м. Куп'янськ), 8 будинків, автомобіль (с. Вільхуватка);
- у Чугуївському районі пошкоджено будівлю санаторію (с. Курортне).
На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.
- Російські окупанти намагаються поновити штурмові і наступальні дії на Куп'янському напрямку, зокрема в районі Дворічної. Також ворог не покидає спроб форсувати річку Оскіл.