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Через російські атаки загинули двоє мешканців Харківщини, ще восьмеро – поранені

Ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів області.

Через російські атаки загинули двоє мешканців Харківщини, ще восьмеро – поранені
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 8 людей постраждали, серед них дитина. Двоє людей загинули.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Пісочині постраждали чоловіки 71, 66 і 35 років, 69-річна і 65-річна жінки та 6-річний хлопчик. У Куп'янську загинув 50-річний чоловік, і поранений 37-річний. У с. Вільхуватка загинув 60-річний чоловік, і постраждав 59-річний.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 64 некеровані авіаційні ракети;
  • 8 КАБ;
  • 13 БпЛА типу «Шахед»;
  • 11 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • У Харківському районі пошкоджено СТО, приватний будинок, 6 автомобілів (сел. Пісочин), 2 складські будівлі, скління багатоповерхового будинку (м. Дергачі);
  • у Куп'янському районі пошкоджено квартиру, дитсадок, гараж (м. Куп'янськ), 8 будинків, автомобіль (с. Вільхуватка); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено будівлю санаторію (с. Курортне).

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.
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