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Сили оборони: росіяни активізували наступальні дії на Харківщині і намагаються форсувати Оскіл

Окупанти намагаються форсувати Оскіл на човнах, плотах та навіть вбрід.

Сили оборони: росіяни активізували наступальні дії на Харківщині і намагаються форсувати Оскіл
Фото: DeepState

Російські окупанти намагаються поновити штурмові і наступальні дії на Куп'янському напрямку, зокрема в районі Дворічної. Також ворог не покидає спроб форсувати річку Оскіл.

Про це командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко у коментарі "Арміяinform".

Зокрема, на Куп’янському напрямку в Харківській області росіяни активізували наступальні дії, в районі села Загризове, де загарбники намагаються активно штурмувати українські позиції, однак постійно зазнають втрат та не мають суттєвих успіхів на цій ділянці фронту.

Для штурмів ворог застосовує танки, бойові машини піхоти та легкоброньовану техніку.  "Зазвичай противник діяв високоманевреною технікою та штурмовою піхотою, але тут вирішив піти в лоб", — розповів Федоренко.

Водночас, українські військові знищили їхню техніку та завдали ударів по піхотних групах окупантів. 

Також російські війська намагаються активізувати штурмові дії і біля Дворічної, зокрема, просунутися там до Осколу із метою наведення понтонних переправ. Ворог повторю спроби перетину цієї річки на човнах, плотах та навіть вбрід.

  • За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.
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