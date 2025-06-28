"АТЕШ" фіксує пересування російської ППО на ТОТ Херсонщини і Криму

Агенти руху "АТЕШ" протягом останнього місяця фіксують пересування російських систем ППОна території ТОТ Херсонщини і Криму.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ".

Як повідомляють партизани, кілька одиниць зенітних ракетно-артилерійських комплексів "Панцир-С1" помітили на території тимчасово окупованої Херсонщини та Криму.

"Розвідувальна робота ведеться у цілодобовому режимі. Здійснюється постійне спостереження за переміщенням та розміщенням російських військових об'єктів, у тому числі засобів протиповітряної оборони", — ідеться у повідомленні.

Виявлені позиції "Панцирів" документуються з координатами, фото та даними про пересування. Інформація оперативно передається Силам оборони України.