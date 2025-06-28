У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Французький реактивний ефектор для України
Французький реактивний ефектор для України
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили з артилерії по Білозерці на Херсонщині

Постраждав 47-річний чоловік.

Росіяни вдарили з артилерії по Білозерці на Херсонщині
Фото: Вікіпедія

Уранці 28 червня російські військові обстріляли з артилерії Білозерку Херсонської області. Унаслідок обстрілу постраждав 47-річний житель селища.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок атаки по Білозерці постраждав 47-річний чоловік, який в момент удару перебував на городі. Він дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення колінного суглобу. 

Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies