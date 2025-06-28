Росіяни вдарили з артилерії по Білозерці на Херсонщині

Уранці 28 червня російські військові обстріляли з артилерії Білозерку Херсонської області. Унаслідок обстрілу постраждав 47-річний житель селища.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок атаки по Білозерці постраждав 47-річний чоловік, який в момент удару перебував на городі. Він дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення колінного суглобу.

Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу.