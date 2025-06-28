Росіяни вдарили з артилерії по Білозерці на Херсонщині

Уранці 28 червня російські військові обстріляли з артилерії Білозерку Херсонської області. Унаслідок обстрілу постраждав 47-річний житель селища.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Внаслідок атаки по Білозерці постраждав 47-річний чоловік, який в момент удару перебував на городі. Він дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення колінного суглобу.
Лікарі надали потерпілому необхідну допомогу.
- Упродовж доби російські окупанти атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Під ворожими обстрілами опинилися 42 населені пункти області.