Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали троє цивільних

Упродовж минулої доби від ворожих ударів постраждали Харків і 3 населені пункти області. Ворог поранив трьох цивільних у Чугуєві.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів у Чугуєві постраждали 3 людей — чоловіки 53, 36 і 30 років. Також ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова.

Росіяни під час обстрілів застосували ракети, КАБи, ударні БпЛА та fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Харкові пошкоджено 2 автомобілі, у Куп'янську пошкоджено 3 приватні будинки, 3 автомобілі екстреної медичної допомоги. В Чугуєві пошкоджено цивільне підприємство, в Ізюмському районі пошкоджено відбійник на узбіччі дороги (с. Суха Кам'янка).