Сили оборони за добу ліквідували ще тисячу окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

РФ від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 1 017 720 окупантів.

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