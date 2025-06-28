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Сили оборони за добу ліквідували ще тисячу окупантів

РФ від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 1 017 720 окупантів.

Сили оборони за добу ліквідували ще тисячу окупантів
Фото: Сухопутні війська

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували 1000 російських окупантів, знищили 12 ворожих броньовиків і 6 крилатих ракет.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1017720 (+1000) осіб,
  • танків – 10970 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22908 (+12) од
  • артилерійських систем – 29665 (+35) од
  • РСЗВ – 1425 (+0) од
  • засоби ППО – 1189 (+1) од
  • літаків – 420 (+4) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237)
  • крилаті ракети – 3394 (+6)
  • кораблі / катери – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од
  • спеціальна техніка – 3921 (+0)

Дані уточнюються.
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