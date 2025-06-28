Сили оборони за добу ліквідували ще тисячу окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували 1000 російських окупантів, знищили 12 ворожих броньовиків і 6 крилатих ракет.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1017720 (+1000) осіб,
- танків – 10970 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22908 (+12) од
- артилерійських систем – 29665 (+35) од
- РСЗВ – 1425 (+0) од
- засоби ППО – 1189 (+1) од
- літаків – 420 (+4) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237)
- крилаті ракети – 3394 (+6)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од
- спеціальна техніка – 3921 (+0)
Дані уточнюються.