Фонд UNITED24 зібрав 1,5 млн доларів на інноваційні турелі для захисту неба від атак шахедів та ракет.

Про це повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Завдяки донорам United24 вдалося зібрати кошти на 10 турелей Sky Sentinel. Це інноваційна зброя на базі ШІ з дистанційним керуванням, яка самостійно виявляє та знищує повітряні цілі”, - написав Федоров.

Він додав, що AWT Bavaria та спільнота NAFO fellas профінансували по одній турелі.

Кампанія зі збору грошей триває, оскільки Росія не припиняє терору проти мирних українців.