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СБУ та ССО знищили два літаки СУ-34, і стільки ж пошкодили на аеродромі Маринівка у РФ

По російських винищувачах відпрацювали за допомогою далекобійних дронів.

СБУ та ССО знищили два літаки СУ-34, і стільки ж пошкодили на аеродромі Маринівка у РФ
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Сили спецоперацій ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувачі - бомбардувальники СУ-34 та ще два пошкодили. 

Про це повідомили пресслужби СБУ та ССО

У ССО зазначають, що знищені чотири літаки Су-34.

Як повідомили у СБУ, ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.

По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.

"Спільно із побратимами продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії рф. Військові аеродроми та літаки в глибокому тилу ворога є абсолютно законною ціллю для України", – наголосили у спецслужбі. 

  • 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", підчас якої уразили близько 40 ворожих ракетоносії на різних аеродромах. 
  • Вартість ураженої техніки становила близько 7 млрд доларів. 
  • Пізніше голова спецслужби Василь Малюк розповів, що дрони цілили саме в баки літаків та в той бік, де розташована ракета. 
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