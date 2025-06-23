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Нова інформація про "Павутину": підкуп митників Росії, цільові удари по баках літаків та унікальність БпЛА

Цілили спеціально в баки.

Нова інформація про "Павутину": підкуп митників Росії, цільові удари по баках літаків та унікальність БпЛА
Глава СБУ Василь Малюк
Фото: надано пресслужбою СБУ

Під час спецоперації "Павутина" дрони цілили саме в баки літаків та в той бік, де розташована ракета. Про це Василь Малюк, голова Служби безпеки, яка реалізувала спецоперацію, повідомив на зустрічі з журналістами 22 червня. 

Загалом задіяли 117 дронів. Операція була дуже складною, оскільки їх потрібно було завезти в тил ворога. 

Сам дрон – це унікальний засіб ураження, що мав декілька видів зв'язку. Його бойова частина складається з двох часток по 800 г заряду. 

"Що це означає? Те, що він пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі. Били в баки, я визначав це як пріоритет. Били в бік літака, де знаходилась ракета. Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає запасного у ворога. Це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас. Були використані окремі елементи для зв’язку, які є підсанкційними групами товарів на території російської федерації", – сказав глава СБУ.

Підготовку до операцію вели з листопада 2023, коли Росія масовано била по містах. Підготовку тримали в секреті: виробники БпЛА не знали, для якої операції вони призначені, а виробники будиночків – що це для літаків. Будиночки були оснащені сонячними батареями та зарядними станціями – підсанкційними товарами. 

"Почалась ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників", – сказав Малюк.

Ураження виконували бійці СБУ.

"Я зібрав найкращих операторів дронів ЦСО А. Вони зайшли о п’ятій ранку на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, «виділений» конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. У мене були власні макети, ви бачили фото", – розповів Малюк. 

Окремо глава СБУ сказав, що в тилу ворога працює українська агентура. Зокрема – багато жінок.
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