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Уряд призначив тимчасову керівницю Податкової служби

Раніше Леся Карнаух працювала першим заступником голови ДПС.

Уряд призначив тимчасову керівницю Податкової служби
Леся Карнаух
Фото: Олександр Ратушняк

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної податкової служби на Лесю Карнаух.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 18 червня 2025 року № 593-р, передає Укрінформ.

Так, виконання обов'язків голови ДПС тимчасово покладено на першого заступника голови служби Карнаух Лесю Аркадіївну до призначення керівника Податкової служби.

Карнаух на державній службі працює з 2004 року. Із липня 2018 року по травень 2023 року вона обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України.

З липня 2023 року і до призначення у Державну податкову службу вона була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

З січня 2025 року вона працювала на посаді заступника голови ДПС. 2 травня Кабінет міністрів призначив Лесю Карнаух першим заступником голови Державної податкової служби.
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