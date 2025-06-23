Уряд призначив тимчасову керівницю Податкової служби

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної податкової служби на Лесю Карнаух.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 18 червня 2025 року № 593-р, передає Укрінформ.

Так, виконання обов'язків голови ДПС тимчасово покладено на першого заступника голови служби Карнаух Лесю Аркадіївну до призначення керівника Податкової служби.

Карнаух на державній службі працює з 2004 року. Із липня 2018 року по травень 2023 року вона обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України.

З липня 2023 року і до призначення у Державну податкову службу вона була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

З січня 2025 року вона працювала на посаді заступника голови ДПС. 2 травня Кабінет міністрів призначив Лесю Карнаух першим заступником голови Державної податкової служби.