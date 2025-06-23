У Краматорську дістали тіло п'ятої жертви удару по будинку. За добу Росія обстрілювала 10 населених пунктів області

Упродовж доби в Донецькій області внаслідок ударів Росії є загиблі й поранені. За добу поліція зафіксувала 3 581 обстріл по лінії фронту та житловому сектору.
Про це повідомили у Нацполіції.
Ворог атакував 10 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, Сіверськ, Слов’янськ, селище Новоекономічне, села Іванопілля, Мирне, Райське.
Пошкоджено 26 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків.
По Сіверську росіяни вдарили з артилерії – вбили цивільну особу, пошкодили приватну оселю.
Одна людина загинула в Мирному Комарської громади, на яке росія скинула авіабомбу "УМПБ-30СН". Пошкоджено приватний будинок.
У Покровську внаслідок удару FPV-дроном поранено мирного жителя. Ще один поранений – у Новоекономічному, пошкоджено домогосподарство.
У Костянтинівці травмовано одну людину пошкоджено об’єкт інфраструктури. Два БпЛА окупанти спрямували на Райське Дружківської ТГ – поранили цивільну особу, пошкодили медзаклад.
Краматорськ зазнав обстрілів з РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч" – пошкоджено три приватних будинки та об’єкт інфраструктури. Також з-під завалів обстріляного добою раніше будинку дістали тіло п'ятої жертви.
Шість ракет із ЗРК "С-300" війська Росії випустили по Слов’янську – руйнувань зазнали три підприємства.
Добропілля двічі потрапило під ворожий вогонь, вчора вдень і сьогодні вночі. Є поранений, пошкоджено 7 приватних будинків і цивільне авто.
Крім того, сьогодні під ранок ворог вдарив по Торському та Яровій. Попередньо – без постраждалих.
За даними поліції, вчора Росія вбила двох людей і п'ятьох поранила. Водночас лише один удар по Краматорську убив 5.