Частково відновили електропостачання населених пунктів на Запоріжжі, які знеструмив обстріл РФ

Залишаються знеструмленими 3,8 тисяч абонентів у чотирьох населених пунктах.

Станом на ранок 23 червня частково вдалося відновити електропостачання населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Про це написав у телеграмі начальник запорізької ОВА Іван Федоров.

Вночі енергетики заживили три населених пункти, які були без світла.

На ранок залишаються знеструмленими 3,8 тисяч абонентів у чотирьох населених пунктах.