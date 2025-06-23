Частково відновили електропостачання населених пунктів на Запоріжжі, які знеструмив обстріл РФ

Станом на ранок 23 червня частково вдалося відновити електропостачання населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Про це написав у телеграмі начальник запорізької ОВА Іван Федоров.
Вночі енергетики заживили три населених пункти, які були без світла.
На ранок залишаються знеструмленими 3,8 тисяч абонентів у чотирьох населених пунктах.
- Внаслідок вчорашнього ворожого удару в Запорізькому районі без електропостачання залишились майже 5 тисяч абонентів.
- Під час ліквідації наслідків російських атак під обстріл потрапила бригада енергетиків.