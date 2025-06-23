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Частково відновили електропостачання населених пунктів на Запоріжжі, які знеструмив обстріл РФ

Залишаються знеструмленими 3,8 тисяч абонентів у чотирьох населених пунктах.

Частково відновили електропостачання населених пунктів на Запоріжжі, які знеструмив обстріл РФ
Фото: ДТЕК

Станом на ранок 23 червня частково вдалося відновити електропостачання населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. 

Про це написав у телеграмі начальник запорізької ОВА Іван Федоров. 

Вночі енергетики заживили три населених пункти, які були без світла.

На ранок залишаються знеструмленими 3,8 тисяч абонентів у чотирьох населених пунктах.

  • Внаслідок вчорашнього ворожого удару в Запорізькому районі без електропостачання залишились майже 5 тисяч абонентів. 
  • Під час ліквідації наслідків російських атак під обстріл потрапила бригада енергетиків.
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