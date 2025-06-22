Генпрокурор Кравченко повідомив, що продав службову квартиру, щоб купити більшу

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у 2018 році отримав службову квартиру площею 42 кв м, пізніше приватизував її і продав, а виручені кошти вклав у будівництво житла площею 52 кв м.

"У 2019 році цю квартиру я приватизував і в цьому ж році я одружився. На той момент у дружини вже була власна квартира, набута до нашого знайомства. Я не мав до неї жодного юридичного чи фактичного стосунку. Ця квартира не впливала, не скасовувала і не обмежувала моє законне право на житло. Дружина також не претендувала на приватизацію цієї квартири. Згодом я її продав, щоб виручені кошти вкласти у "котлован" квартири трохи більшої площі, аж 52 квадратних метри", - написав Кравченко у фейсбуці.

Він розповів, що пізніше розлучився з дружиною, а квартира залишилась у її власності.

Кравченко також повідомив, що перебував на обліку осіб, які мають першочергове право на житло, як військовий прокурор та учасник бойових дій з 2015 року, після служби в Криму та зоні АТО. Після цього три роки він неодноразово пропускав свою чергу.

Він відзначив, що вважає це нормальним, що до нього після призначення на посаду генпрокурора прикута підвищена увага, бо він має "бути чесним перед людьми, перед командою і перед собою і лише так може вимагати того самого від інших". У той же час Кравченко закликав поважати його право на приватність.