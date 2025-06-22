Генпрокурор Кравченко повідомив, що продав службову квартиру, щоб купити більшу

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у 2018 році отримав службову квартиру площею 42 кв м, пізніше приватизував її і продав, а виручені кошти вклав у будівництво житла площею 52 кв м.
"У 2019 році цю квартиру я приватизував і в цьому ж році я одружився. На той момент у дружини вже була власна квартира, набута до нашого знайомства. Я не мав до неї жодного юридичного чи фактичного стосунку. Ця квартира не впливала, не скасовувала і не обмежувала моє законне право на житло. Дружина також не претендувала на приватизацію цієї квартири. Згодом я її продав, щоб виручені кошти вкласти у "котлован" квартири трохи більшої площі, аж 52 квадратних метри", - написав Кравченко у фейсбуці.
Він розповів, що пізніше розлучився з дружиною, а квартира залишилась у її власності.
Кравченко також повідомив, що перебував на обліку осіб, які мають першочергове право на житло, як військовий прокурор та учасник бойових дій з 2015 року, після служби в Криму та зоні АТО. Після цього три роки він неодноразово пропускав свою чергу.
Він відзначив, що вважає це нормальним, що до нього після призначення на посаду генпрокурора прикута підвищена увага, бо він має "бути чесним перед людьми, перед командою і перед собою і лише так може вимагати того самого від інших". У той же час Кравченко закликав поважати його право на приватність.
- Кравченко народився 14 березня 1990 р. в місті Сєвєродонецьк Луганської області. У 2007 р. закінчив Київський військовий ліцей ім. Івана Богуна, у 2012 р. закінчив юридичну академію Ярослава Мудрого. Працював слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду (2012 - 2014 рр.) Брав участь в антитерористичній операції за контрактом (2014-2015). Працював прокурором у Головній військовій прокуратурі Генпрокуратури України (2015 - 2017). Був прокурором у справі українського президента-втікача Віктора Януковича, якого визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни. Голова Київської обласної військової адміністрації (квітень 2023 - грудень 2024). З 31 грудня 2024 р. - голова Державної податкової служби України.
- У 2019-2020 рр. Кравченко подавався на посаду прокурора САП, але не пройшов відбору. У 2023 р. не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ.
- 21 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генеральним прокурором. До того генпрокурором був Андрій Костін, народний депутат України IX скликання, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики. Минулого року він подав у відставку на тлі скандалу довкола прокуратури Хмельницької області, де 49 прокурорів оформили фіктивну інвалідність і отримували великі виплати з державного бюджету. В квітні 2025 р. Зеленський підписав укази про призначення Костіна послом України в Королівстві Нідерланди та представником України при Організації із заборони хімічної зброї.