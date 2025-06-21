Президент підписав указ про призначення Кравченка генпрокурором

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду генерального прокурора Руслана Кравченка.

Як зазначено на сайті Офісу президента, про це йдеться в указі №416/2025.

"Призначити КРАВЧЕНКА Руслана Андрійовича Генеральним прокурором", – зазначено в документі.

Зеленський підписав указ сьогодні, 21 червня 2025 року.

Хто такий Руслан Кравченко

Уродженець Сєвєродонецька Луганської області, 35-річний Руслан Кравченко нині очолює Державну податкову службу.

Здобув освіту в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, а згодом закінчив Юридичну академію Ярослава Мудрого, отримав звання "лейтенант юстиції".

З 2012 до 2014 працював слідчим у Севастопольській прокуратурі з нагляду. З вересня 2014 брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора, має статус учасника бойових дій. У 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

У 2015-2017 був прокурором Головної військової прокуратури. З 2019 по 2020 був заступником військового прокурора Центрального регіону, у 2021-2023 керував Бучанською окружною прокуратурою Київської області. Був прокурором по справі проти біглого експрезидента Віктора Януковича.

З 10 квітня 2023 очолював Київську обласну державну адміністрацію, а в грудні 2024 став очільником Державної податкової служби.

Руслан Кравченко брав участь у конкурсі на директора НАБУ. За даними Центру протидії корупції, він не пройшов співбесіду на доброчесність. У ЦПК додали, що він не отримував посад, де був конкурс за участі незалежних комісій.

За даними Радіо Свобода, в 2018 році він отримав службове житло, наступного року – приватизував його і, схоже, продав.

Більше про Руслана Кравченка – в публічному інтерв'ю із ним "«Податкова стала ворогом бізнесу. І це треба змінювати»”, – очільник ДПС на «Новій країні»”.