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Два військові підрозділи отримали від громади Києва понад 2300 дронів, системи РЕБ та засоби зв’язку

Підрозділи боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту.

Два військові підрозділи отримали від громади Києва понад 2300 дронів, системи РЕБ та засоби зв’язку
Допомога від Києва
Фото: телеграм/Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав чергову партію дронів та системи РЕБ від столичної громади двом військовим підрозділам на гарячі напрямки. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Громада столиці продовжує допомагати військовим, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту. Бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних запорожців передав ще 1800 FPV-дронів різних типів. Чергову партію допомоги отримали й захисники 411-го окремого полку безпілотних систем «Яструби» - 500 FPV-дронів різних типів, 3 розвідувальних БпЛА, ⁠50 систем РЕБ (зокрема, машинних і окопних) і комплектуючі до них. Та засоби звʼязку», - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що раніше цього року 72 бригада отримала від Києва 2200 FPV-дронів. Разом із сьогоднішніми - це вже 4000 БпЛА. А загалом від початку 2025 року ця бригада отримала з бюджету Києва на оснащення 79 млн грн. На потреби 411 полку з початку року з бюджету Києва виділено 50 млн грн.

«Загалом  від початку року від громади відправили на передову, зокрема, понад 20 000 БпЛА різних типів. Цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Допомагати нашим військовим продовжимо і надалі!» - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги захисникам з бюджету Києва. Проєкт рішення Київради про виділення додатково 2 млрд гривень на потреби сил оборони найближчим часом має бути винесений на голосування.
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