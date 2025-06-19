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Коломойський хотів обʼєднати справи про оскарження санкцій РНБО з Порошенком, але суд відмовив, - ЗМІ

Представники Порошенка виступили проти такого клопотання. Вони пояснили, що справа наближається до розгляду по суті, а так доведеться повторювати вже пройдені етапи.

Коломойський хотів обʼєднати справи про оскарження санкцій РНБО з Порошенком, але суд відмовив, - ЗМІ
Архівне фото
Фото: Любомира Ремажевська, Ґрати

Бізнесмен Ігор Коломойський подав клопотання про обʼєднання адміністративних справ про оскарження санкцій Ради нацбезпеки та оборони разом із пʼятим президентом Петром Порошенком.

Про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що відповідне клопотання до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду подала представниця Коломойського Христина Ямельська. Сам він перебуває під вартою.

Адвокатка пояснювала, що бізнесмен подав, по суті, аналогічну скаргу про оскарження санкцій, що й Порошенко, з тими самими відповідачами. 

Представники Порошенка виступили проти цього клопотання. Вони пояснювали, що справа наближається до розгляду по суті, а якщо включити Коломойського, доведеться знову повторювати вже пройдені етапи.

Суд після наради вирішив у клопотанні відмовити.

Що відомо про санкції РНБО
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