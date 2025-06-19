Коломойський хотів обʼєднати справи про оскарження санкцій РНБО з Порошенком, але суд відмовив, - ЗМІ

Бізнесмен Ігор Коломойський подав клопотання про обʼєднання адміністративних справ про оскарження санкцій Ради нацбезпеки та оборони разом із пʼятим президентом Петром Порошенком.
Про це повідомляє hromadske.
Зазначається, що відповідне клопотання до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду подала представниця Коломойського Христина Ямельська. Сам він перебуває під вартою.
Адвокатка пояснювала, що бізнесмен подав, по суті, аналогічну скаргу про оскарження санкцій, що й Порошенко, з тими самими відповідачами.
Представники Порошенка виступили проти цього клопотання. Вони пояснювали, що справа наближається до розгляду по суті, а якщо включити Коломойського, доведеться знову повторювати вже пройдені етапи.
Суд після наради вирішив у клопотанні відмовити.
Що відомо про санкції РНБО
- За поданням Кабінету Міністрів 13 лютого санкції запровадили проти п’яти людей: Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Через санкції проти Порошенка два дні підряд блокувалися засідання Ради. Сам політик звернувся до суду.
- Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?".
- Сьогодні, 19 червня, у Верховному Суді почалося засідання за позовом Порошенка про скасування санкцій. Вні позивається з вимогою скасувати указ президента Зеленського, що надав чинності обмежувальним заходам РНБО. Порошенко також виступив проти закриття засідання від громадськості, на якому наполягає сторона-опонентка.