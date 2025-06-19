Сирія вперше за 14 років здійснила міжнародний переказ через SWIFT

У неділю відбулася пряма комерційна транзакція між сирійським та італійським банками.

Цього тижня Сирія вперше за 14 років здійснила свій перший міжнародний банківський переказ через міжнародну платіжну систему SWIFT.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на голову центрального банку Сирії Абделькадера Хусріє.

За його словами, у неділю відбулася пряма комерційна транзакція між сирійським та італійським банками.

"Тепер двері відкрито для нових подібних операцій", - зазначив Хусріє.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – це міжнародна міжбанківська система передавання фінансових повідомлень і здійснення платежів. Основна функція – забезпечення безпечного, стандартизованого та швидкого обміну фінансовою інформацією між банками й іншими фінансовими установами у всьому світі. SWIFT не зберігає гроші та не здійснює самі перекази – вона лише передає інформацію про трансакції. Система охоплює понад 11 000 фінансових установ у більш ніж 200 країнах світу.